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Молодых тюменцев научат презентовать свои проекты

Общество, 15:48 05 мая 2019

Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области во Вконтакте

Открытый мастер-класс по созданию презентаций и публичным выступлениям для участников конкурса проектов "Моя идея" пройдет в мультицентре "Моя территория" в Тюмени 7 мая.

В преддверии конкурса тюменцы смогут пройти индивидуальные консультации у руководителя проекта Дарьи Ермаковой и мастер-классы от региональных экспертов, сообщает "Мега".

Менеджер проектов и автора курса "Сказочный PowerPoint" Денис Силин расскажет, как сделать информативную презентацию. А на мастер-классе "Выступай: трюки успешного оратора" от режиссера, педагога по технике речи и актерскому мастерству Юлии Полтарак, инициативные тюменцы узнают о базовых приемах уверенного выступления.

Начало в 18 часов.

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