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Инициативные тюменцы готовятся к конкурсу "Моя идея"

Общество, 16:24 05 мая 2019

Архивное фото "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск"

Мастер-класс по решению кейсов "Технология генерации и отбора идей" прошел в Тюмени.

Спикер Дмитрий Чернышев, автор книг, входящий в ТОП-10 самых популярных блогеров Рунета, рассказал о процессе генерации идей, сообщает "КП".

Мастер-класс прошел в преддверии защиты проектов на конкурсе "Моя идея", где жители Тюмени и юга Тюменской области смогут представить новые социально значимые инициативы и получить до 250 тыс. рублей на их реализацию. Зарегистрироваться на конкурс можно на сайте мояидея72.рф до 12 мая.

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