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Конкурс "Безопасное колесо" прошел в Тюменском районе

Общество, 17:38 05 мая 2019

Фото ТГМЦ

Традиционным конкурс "Безопасное колесо" выявил лучших юных инспекторов дорожного движения в Тюменском районе.

Более 120 ребят десяти-двенадцати лет из 27 школ продемонстрировали навыки фигурного вождения велосипеда, знания устройства двухколесной техники, правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. Выступления конкурсантов оценивали сотрудники ГИБДД. Они напомнили детям о последствиях, к которым может привести безграмотность на дороге.

По итогам конкурса лучшими знатоками дорожного движения признаны учащиеся Ембаевской школы им. А. Аширбекова. Они представят Тюменский район в областном конкурсе, который пройдет с 14 по 17 мая, сообщает "АиФ в Западной Сибири".

Призовые места районного "Безопасного колеса" достались командам Червишевской и Янтыковской школ.

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