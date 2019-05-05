Туристическое "Золотое кольцо" разрабатывают тюменские ученые

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

"Золотое кольцо" Тюменской области предложили создать в Тюменском индустриальном университете.

Ученые разрабатывают концепцию архитектурного, историко-культурного и природного туристического каркаса региона. Будущие узлы культурного каркаса смогут решать основные задачи для приезжего и местного населения в сфере культуры, музейного, выставочного, библиотечного, театрально-концертного дела, современного искусства и развивать социальную инфраструктуру, туризм, способствовать общему социально-экономическому развитию региона.

Главная роль в культурном каркасе принадлежит четырем историческим городам - Тюмени, Тобольску, Ялуторовску и Ишиму. Центрами второго порядка в кольце могут стать поселок Омутинский, села Покровское, Усалка, Исетское, а также этнокультурные объекты – населенные пункты, где до сих пор живут и сохраняют язык переселенцы коми, татары, чуваши, мордва, белорусы.

Культурный каркас может включать старинные мемориальные усадьбы – Петра Ершова в Ишиме, родовое поместье Менделеевых в селе Верхние Аремзяны, Сибирский тракт и места сражений Ермака, производственные сооружения в Заводоуковске, сообщает "Вслух".