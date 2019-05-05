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Работники тюменского санатория шефствуют над обелиском павшим на войне

Общество, 19:38 05 мая 2019

phototyumen.ru

Работники тюменского санатория "Красная гвоздика" провели традиционный субботник возле обелиска в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны жителях села Криводанова. Об этом сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

В последние апрельские дни по сложившейся многолетней традиции работники привели в порядок мемориал, а также прибрали близлежащую территорию. Обелиск сооружен в 1975 году. На нем много фамилий Криводановых, потомков тех ямщиков, которые основали деревню и дали ей название. Много лет назад санаторий "Красная гвоздика" взял шефство над мемориалом.

В "Красной гвоздике" отдыхают, набираются сил и поправляют здоровье ветераны. Сегодня, к сожалению, осталось мало участников войны и в санаторий приезжают дети войны, представители послевоенных поколений. Но традиции уважения памяти солдат Великой Отечественной в санатории чтут и бережно сохраняют.

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