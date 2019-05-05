В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Постановление правительства об идентификации пользователей мессенджеров через мобильных операторов связи вступает в силу в России с пятого мая, сообщает РИА Новости.

Отныне при регистрации нового пользователя администрация мессенджера обязана направить о нем запрос оператору, а тот в свою очередь должен предоставить ответ в течение 20 минут.

Если данные совпадут, пользователь сможет пройти авторизацию, после чего получит уникальный номер. Его внесут в специальный реестр оператора с указанием, каким именно сервисом для переписки пользуется клиент. Если абонент решит расторгнуть договор, оператор должен в течение суток сообщить мессенджеру об этом. Тот, в свою очередь, обязан провести повторную идентификацию пользователя, а если этого сделать не удастся – деавторизовать его.

Вероятнее всего, после вступления правительственного постановления в силу для пользователей ничего не изменится, так как большая часть мессенджеров и так проверяют номера своих пользователей в процессе авторизации. Теперь главное изменение заключается в том, что мессенджеру предстоит взаимодействовать напрямую с операторами, а не просто просить пользователей ввести в приложении код из СМС.

При этом действующим пользователям мессенджеров не придется заново проходить идентификацию, если информация, которую уже сервис от них получил, и данные, имеющиеся у оператора, окажутся идентичными.

За отказ работать по новым нормам мессенджеру может грозить штраф до 1 млн рублей, также блокировка на территории России.