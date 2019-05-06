Гергиев: Тюмень может стать крупным культурным центром национального звучания

| Фото: www.easterfestival.ru | Фото: www.easterfestival.ru

Тюмень может стать крупным культурным центром национального звучания, но для этого городу нужен музыкальный театр.

Об этом сказал дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев на пресс-конференции в тюменской филармонии 5 мая. В этот день Московский Пасхальный фестиваль Тюмень встречала в пятый раз.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отвечая на вопрос корреспондента информагентства "Тюменская линия" о том, что нужно для того, чтобы в Тюмени звучала опера, маэстро Гергиев ответил - новый, современно оборудованный музыкальный театр.

"В концертном исполнении давать оперу не так сложно. Необходимо создать театр с таким сильным оркестром, как у вас, и тогда можно смело привозить к вам оперные постановки. У вас крупный город, который может стать крупным культурным центром национального звучания, - рассказал Валерий Гергиев. - В вашу филармонию спектакли Мариинского театра трудно перенести, порою невозможно. Параметры сценические громадные, конечно, не все в постановках решают декорации, но в идеале нужен театр".

Опыты строительства музыкальных театров с современной акустикой от японских специалистов в стране есть, добавил дирижер. И привел в качестве примера Владивосток и Сургут, отмечая, что в ряде регионов уже началась работа по строительству театров оперы и балета.

"Мы - музыканты - готовы создавать высококлассные проекты, которые останутся через 50 и более лет, - отметил Гергиев. - Я вам желаю театра с хорошим, качественным концертным залом мирового класса".

XVIII Московский Пасхальный фестиваль начался 27 апреля, завершится 12 мая. Для столицы и регионов была утверждена программа, состоящая из симфоний композиторов-юбиляров: Николаю Римскому-Корсакову исполняется 175 лет, Модесту Мусоргскому 180 лет со дня рождения.

Программа фестиваля в Тюмени состояла из двух частей: детской симфонии Сергея Прокофьева "Петя и волк", где чтецом выступил сам маэстро Гергиев, и концерта, программа которого была скорректирована по ходу движения Пасхального поезда.

"Переезды из Новосибирска в Сургут – 26 часов, затем из Сургута в Тюмень сказались на формировании программы концерта в Тюмени. Она наполнена прекрасным, весенним настроением. Боттезини мы не играли никогда в рамках Пасхального фестиваля, так что тюменцев ждет премьера от нас", - сказал дирижер.

Все же начался концерт по-летнему: Страдивари-ансамбль Мариинского театра представили слушателям концерт "Лето" из цикла "Времена года" Антонио Вивальди. В большом дуэте для скрипки и контрабаса с оркестром итальянского композитора Джованни Боттезини солировали Лоренц Настурика-Гершовичи и Евгений Рыжков. Закончилось первое отделение концерта прелюдией к "Послеполуденному отдыху фавна" Клода Дебюсси.

Во втором отделении концерта симфонический оркестр Мариинского театра исполнил симфонию № 2 ми минор, сочинение 27 Сергея Рахманинова, которую он написал в 1906–1907 г. Премьера симфонии прошла в Мариинском театре 8 (21) февраля 1908 года под управлением автора.

Московский Пасхальный фестиваль из Тюмени отправился далее по городам России. За 16 дней симфонический оркестр Мариинки побывает в 20 городах.

В День Победы в Москве на Поклонной горе пройдет ежегодная акция – концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, где с коллективом выступит пианист Денис Мацуев. Закрытие XVIII Московского Пасхального фестиваля начнется на сцене Московского концертного зала "Зарядье" 12 мая в 20 часов.

Анжела Лебедева