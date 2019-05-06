Гергиев: Тюмень может стать крупным культурным центром национального звучания
Тюмень может стать крупным культурным центром национального звучания, но для этого городу нужен музыкальный театр.
Об этом сказал дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев на пресс-конференции в тюменской филармонии 5 мая. В этот день Московский Пасхальный фестиваль Тюмень встречала в пятый раз.
Отвечая на вопрос корреспондента информагентства "Тюменская линия" о том, что нужно для того, чтобы в Тюмени звучала опера, маэстро Гергиев ответил - новый, современно оборудованный музыкальный театр.
"В концертном исполнении давать оперу не так сложно. Необходимо создать театр с таким сильным оркестром, как у вас, и тогда можно смело привозить к вам оперные постановки. У вас крупный город, который может стать крупным культурным центром национального звучания, - рассказал Валерий Гергиев. - В вашу филармонию спектакли Мариинского театра трудно перенести, порою невозможно. Параметры сценические громадные, конечно, не все в постановках решают декорации, но в идеале нужен театр".
Опыты строительства музыкальных театров с современной акустикой от японских специалистов в стране есть, добавил дирижер. И привел в качестве примера Владивосток и Сургут, отмечая, что в ряде регионов уже началась работа по строительству театров оперы и балета.
"Мы - музыканты - готовы создавать высококлассные проекты, которые останутся через 50 и более лет, - отметил Гергиев. - Я вам желаю театра с хорошим, качественным концертным залом мирового класса".
XVIII Московский Пасхальный фестиваль начался 27 апреля, завершится 12 мая. Для столицы и регионов была утверждена программа, состоящая из симфоний композиторов-юбиляров: Николаю Римскому-Корсакову исполняется 175 лет, Модесту Мусоргскому 180 лет со дня рождения.
Программа фестиваля в Тюмени состояла из двух частей: детской симфонии Сергея Прокофьева "Петя и волк", где чтецом выступил сам маэстро Гергиев, и концерта, программа которого была скорректирована по ходу движения Пасхального поезда.
"Переезды из Новосибирска в Сургут – 26 часов, затем из Сургута в Тюмень сказались на формировании программы концерта в Тюмени. Она наполнена прекрасным, весенним настроением. Боттезини мы не играли никогда в рамках Пасхального фестиваля, так что тюменцев ждет премьера от нас", - сказал дирижер.
Все же начался концерт по-летнему: Страдивари-ансамбль Мариинского театра представили слушателям концерт "Лето" из цикла "Времена года" Антонио Вивальди. В большом дуэте для скрипки и контрабаса с оркестром итальянского композитора Джованни Боттезини солировали Лоренц Настурика-Гершовичи и Евгений Рыжков. Закончилось первое отделение концерта прелюдией к "Послеполуденному отдыху фавна" Клода Дебюсси.
Во втором отделении концерта симфонический оркестр Мариинского театра исполнил симфонию № 2 ми минор, сочинение 27 Сергея Рахманинова, которую он написал в 1906–1907 г. Премьера симфонии прошла в Мариинском театре 8 (21) февраля 1908 года под управлением автора.
Московский Пасхальный фестиваль из Тюмени отправился далее по городам России. За 16 дней симфонический оркестр Мариинки побывает в 20 городах.
В День Победы в Москве на Поклонной горе пройдет ежегодная акция – концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, где с коллективом выступит пианист Денис Мацуев. Закрытие XVIII Московского Пасхального фестиваля начнется на сцене Московского концертного зала "Зарядье" 12 мая в 20 часов.
Анжела Лебедева