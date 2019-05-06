7 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в детском саду № 3 корп. 2 (ул. Монтажников, 11, корп.2) начнется городской финал спартакиады среди дошкольных образовательных учреждений города "Малыш".

В Тюмени в 10 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется торжественное заседание собрания молодых депутатов при Тюменской облдуме.

В Тюмени в 13 часов в ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко начнется торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны.

В Тюмени в 15 часов на семи площадках начнется Всероссийская патриотическая акция "Диктант Победы".

В Тюмени в 17 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся соревнования в рамках первенства России по скалолазанию.

В Тюмени в 15 часов 30 минут в Областном поисковом центре (ул. Геологоразведчиков 6а, каб. 201) начнутся консультации для жителей Тюменской области, которые ищут своих родных.

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Моя территория" начнется открытый мастер-класс по созданию презентаций и публичным выступлениям для участников конкурса проектов "Моя идея".

В Тюмени в 19 часов начнется репетиция парада Победы.

Этот день в истории:

1663 — в центре Лондона открылся Королевский театр.

1742 — для въезда на коронационные торжества императрицы Елизаветы построены Красные ворота.

1744 — указ Елизаветы Петровны об отмене в России смертной казни.

1780 — Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу.

1832 — Греция стала независимым королевством.

1895 — В Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, ставшее прототипом радио.

1940 — Московскому государственному университету присвоено имя Михаила Ломоносова.

1992 - Вышел указ Бориса Ельцина о создании Вооруженных сил Российской Федерации.

2004 - жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз в столетие. Меркурий двигался между Землей и Солнцем.