Соблюдение требований особого противопожарного режима на личном контроле губернатора

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Обстановку с лесными пожарами в Тюменской области обсудили участники оперативного штаба по охране лесов от пожаров, которое провел губернатор Александр Моор 6 мая.

"По состоянию на 6 мая в области зарегистрирован 41 лесной пожар на площади более семисот двадцати гектаров. Прежде всего, это связано с наступлением сухой и теплой погоды, открытием сезона охоты и возникновением ландшафтных пожаров", – подчеркнул глава региона.

Одна из основных причин пожаров – нарушение гражданами правил пребывания на отдыхе, разведение костров, поджигание сухой травы.

Согласно информации регионального департамента лесного комплекса, сотрудники Тюменской авиабазы ликвидировали 85 ландшафтных пожаров на площади более шести тысяч гектаров. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Ялуторовском, Тюменском, Ярковском, Ишимском и Омутинском районах. В Тюменской области усилено патрулирование лесного фонда, уже проведено 290 рейдов.

С начала пожароопасного сезона до 6 мая в региональное управление МЧС поступило 839 сообщений о возгорании сухой травы, из них на площади более 1 га – 148 пожаров.

По итогам проведенных проверок, сотрудниками государственного пожарного надзора Тюменской области, установлены 104 виновника и 234 правообладателя земельных участков, на которых произошли пожары. По фактам нарушения правил противопожарного режима возбуждено 260 административных дел, вынесено 210 постановлений о привлечении к административной ответственности.

Заместитель начальника главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Зиневич отметил, что во многих регионах Уральского федерального округа наблюдается сложная пожароопасная обстановка. Так, в ряде субъектов ландшафтные пожары перекинулись на населенные пункты - жилые дома, дачные постройки были уничтожены огнем. В Тюменской области удалось не допустить подобных ситуаций.

В заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров также приняли участие руководители правоохранительных структур, прокуратуры, представители регионального правительства, в режиме ВКС главы городских округов и муниципальных районов.

Губернатор обратился к главам муниципальных образований с требованием провести все необходимые мероприятия для снижения риска возникновения лесных и ландшафтных пожаров.

"Особую разъяснительную работу, беседы нужно провести с детьми. Они должны знать правила поведения в таких ситуациях и понимать, что ответственность за их шалости и проступки несут родители", – подчеркнул Александр Моор, напомнив, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, виновным грозит административный штраф.

До жителей должна быть еще раз доведена информация о запрете посещения лесов, проведении любых работ, связанных с огнем, на землях всех категорий.Все службы должны обеспечить и проконтролировать соблюдение требований особого противопожарного режима.

"Это максимальная ответственность каждого. Мы не должны допустить осложнения ситуации", – резюмировал губернатор Тюменской области.