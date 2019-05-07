8 мая - события дня

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Лесопожарная обстановка на территории юга Тюменской области в условиях особого противопожарного режима 2019 года".

В Тюмени в 11 часов в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" начнется второй этап IX спартакиады учащихся по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

В Тюмени в 14 часов 30 минут на площади у Тюменского технопарка начнется урок под открытым небом "В шесть часов вечера после войны".

В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии начнется концерт Тюменского филармонического оркестра с участием лауреатов III областного конкурса "Солист оркестра".

В с. Перевалово Тюменского района в 14 часов начнется парад наследников Победы.

Этот день в истории:

1713 - столица России перенесена из Москвы в Санкт-Петербург.

1791 - в России впервые исполнен гимн "Гром победы, раздавайся!" композитора Козловского на слова Державина.

1910 - в Николаевской церкви села Никольская Слободка прошел обряд венчания Николая Гумилева с потомственной дворянкой Анной Горенко, более известной под псевдонимом Ахматова.

1910 - в Санкт-Петербурге началась первая в России международная неделя авиации.

1965 - праздник 8 Марта объявлен в СССР нерабочим днем.

1965 - изданы указы президиума Верховного Совета СССР об утверждении положения о почетном звании "Город-Герой", о присвоении Брестской крепости почетного звания "Крепость-Герой"; о вручении ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" городам-героям Волгограду, Севастополю и Одессе, медали "Золотая Звезда" городам-героям Ленинграду и Киеву.

2003 - в Бари (Италия) состоялась торжественная церемония открытия памятника Святому Николаю Чудотворцу.

2003 - в Санкт-Петербурге в исторической части города состоялось торжественное открытие памятника Зайцу.