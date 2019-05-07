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Нарушителей противопожарного режима в Ишиме найдет квадрокоптер

Общество, 13:19 07 мая 2019

пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: пресс-службы администрации г. Ишима

Выявлять нарушителей особого противопожарного режима планируют в Ишиме с помощью квадрокоптера, который появится в распоряжении спецслужб в ближайшее время, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным управления по делам ГО и ЧС, функциональные характеристики воздушного судна позволяют распознавать лица и тем самым выявлять и привлекать к ответственности нарушителей. Использование в работе квадракоптера поможет контролировать ситуацию на территории города и оперативно реагировать на очаги возгорания.

Напомним, особый противопожарный режим введен в Ишиме с 22 апреля. Соответствующее постановление подписал глава города Федор Шишкин. Документ запрещает разводить костры, сжигать сухую траву и мусор в границах городского округа, проводить пожароопасные работы. Он ограничивает посещение Народного парка и Березовой рощи.

В период особого противопожарного режима в Ишиме усилено патрулирование, мобилизованы силы управления по делам ГО и ЧС, полиции и противопожарной службы.

Штраф для граждан за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составляет от двух до четырех тысяч рублей.

Соб. инф.

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# Ишим , особый противопожарный режим , Федор Шишкин

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