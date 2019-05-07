Александр Моор: сохранение памяти о великой Победе - наша общая задача

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Забота о ветеранах, тружениках тыла, сохранение памяти о великой Победе, патриотическое воспитание молодого поколения – всегда будут в приоритетах у жителей Тюменской области. Об этом во время торжественного приема руководителей Советов ветеранов региона заявил губернатор Александр Моор.

"В Тюменской области проживают более девяти тысяч ветеранов, из них 413 – участники сражений Великой Отечественной. В военные годы область была тыловым регионом – старики, женщины и дети трудились, снабжая фронт самым необходимым. К сожалению, время неумолимо, ветеранов становиться меньше. Наша святая обязанность – позаботиться о них. При участии ветеранских организаций, работающих в муниципальных образованиях, сформирована социальная политика, направленная на оказание всесторонней поддержки ветеранов, оказанию необходимой помощи", - заявил он.

Еще один немаловажный аспект был отмечен во время торжественного приема – работа с детьми и молодежью. Засилье глобального информационного пространства псевдоисторическими фактами, попытки пересмотреть подвиг советского народа - все это может сформировать у детей неверную картину, и здесь, по мнению главы региона, должно подключиться старшее поколение.

"У нас очень хорошие ребята подрастают. Рассказы из уст старшего поколения, помнящего годы войны и послевоенные годы, заходят прямо в сердце. Общение - это самая лучшая прививка от того информационного мусора, который есть в Интернете. Чем больше ветеранские организации будут встречаться с детьми, молодежью, привлекать их к совместным проектам, тем лучше. Ценности, заложенные в детстве, позволят сохранить и чтить нашу историю, нашу великую Победу", - убежден Моор.

Председатель Тюменского городского Совета ветеранов Герман Смирнов рассказал, что школьникам интересны встречи с тружениками тыла, ветеранами, ребята с трепетом слушают рассказы о военных и послевоенных годах.

"Нам всем и государственным структурами, и ветеранским объединениям важно, чтоб в обществе сохранилась ответственность за судьбу России. Сегодняшней мирной жизнью, достижениями и будущим мы обязаны тому поколению. Наша основная задача - передача традиций, большого опыта, героизма и мужества, которым отличалось поколение фронтовиков и тех, кто работал после войны восстанавливая народное хозяйство, молодому поколению. Уже сейчас во всех советах началась работа по подготовке к 75-ой годовщине Победы", - уточнил он.

В Тюмени практически каждый год вводятся новые мемориалы: памятник железнодорожникам фронта и тыла, Тюмень–Победителям, памятник Федюнинскому, памятник Труженикам тыла и много других. К юбилейной дате 75-летию великой Победы планируется открытие новых.

"Есть проект "Тюмень тыловая" - в сквере Якова Неумоева будет создана экспозиция из той продукции, которая выпускалась в Тюмени для фронта. Жители смогут узнать о предприятиях, которые были эвакуированы к нам, увидеть плоды тяжкого труда наших земляков и почтить их память", - рассказал губернатор.

Екатерина Исаева