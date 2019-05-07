Губернатор: День Победы - объединяющая сила и символ преемственности поколений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День Победы для всех россиян - объединяющая сила и символ преемственности поколений. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на праздничном приеме ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, который прошел в ДК "Нефтяник" им. В. И. Муравленко 7 мая.

"Сменяются десятилетия, но не тускнеет с годами значение этого праздника. Трудно подобрать слова, которые смогли бы выразить огромную благодарность, безмерное уважение и любовь, которое мы испытываем к героическому поколению победителей. Солдаты Победы прошли под шквальным огнем не одну сотню фронтовых дорог. А труженики тыла выдержали суровое военное лихолетье, работая на полях, заводах и фабриках, выхаживая раненых в госпиталях. Война, длительная и кровопролитная, изматывающая и священная стала для советского народа целой эпохой, временем потерь, стойкости, отваги и мужества", - сказал Александр Моор.

В героическую военную летопись страны тюменцы вписали немало страниц ратной доблести и трудовой славы. За годы войны в Тюмени были развернуты 11 госпиталей. В них трудились сотни врачей, фельдшеров и медицинских сестер, которые оказали помощь 70 тысячам воинов Красной Армии. Первых раненых Тюмень приняла 3 августа 1941 года. Благодаря усилиям медперсонала тюменских госпиталей 65% процентов раненых бойцов возвращались в строй.

"С первых дней войны с оккупированных территорий в Тюмень было эвакуировано двадцать девять учреждений и промышленных предприятий. В кратчайшие сроки они начали давать фронту снаряды, технику, обмундирование. Труженики села на полях обеспечивали фронт хлебом. Трудовой подвиг жителей нашей области невозможно переоценить. Лозунг "Все для фронта, все для Победы" был смыслом их жизни. Говорят, человек жив, пока жива память о нем. Солдаты Великой Победы живы. Труженики тыла - навсегда в истории нашей области и страны", - подчеркнул глава региона.

Ветераны войны и труда принимают деятельное участие в жизни региона, воспитании молодежи проводят уроки памяти, патриотические акции и встречи. Активисты ветеранского движения - непременные участники региональных социально значимых проектов.

"Показательный пример успешной работы ветеранских организаций - проект "Диалог поколений". За четыре года его реализации помощь от ветеранов получили более шести тысяч семей с детьми. В проекте принимают участие более шестисот первичных ветеранских организаций со всей области, это почти три тысячи наставников. Эта социальная работа показала себя как действенная и востребованная и она будет продолжена", - отметил губернатор. Александр Моор тепло поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию.

Сегодня в Тюменской области проживают более 9 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них под опекой и органов власти, и членов своей семьи, трудовых коллективов и благотворителей. Не забывают ветеранов и участники общественных движений "Волонтеры Победы", "Юнармия", "Российское движение школьников".

"Время не имеет власти над величием всего, что пережито в войну, сказал великий полководец маршал Жуков, а народ, переживший однажды такие большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе. Поздравляю вас с наступающим праздником Великой Победы! Здоровья вам, долголетия, мирного неба и благополучия", - обратился к ветеранам глава региона.

В преддверии 74-й годовщины Великой Победы Александр Моор вручил почетные грамоты и благодарности губернатора Тюменской области региональным и муниципальным общественным организациям ветеранов войны и труда. Завершился торжественный прием губернатора праздничным концертом.

Евгений Бабенко