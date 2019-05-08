В регионе виновные в природных пожарах оплатят расходы на их тушение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Штраф, затраты на тушение природных пожаров и сумму ущерба отныне взыскивают с виновников через суд. Нововведение вступило в силу с 2019 года.

"Воспитывать рублем" жестче нарушителей, по вине которых произошли природные пожары, предложил губернатор Тюменской области Александр Моор накануне введения особого противопожарного периода. Об этом журналистам напомнил заместитель начальника главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Зиневич на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Мы получили поручение губернатора проработать вопрос о возможности выставлять виновникам природных пожаров исков с указанием затрат на тушение. В исках будут указаны не только затраты регионального департамента лесного комплекса, но и федеральной противопожарной службы. Сколько людей работало, сколько машин задействовано, какие были затраты: амортизация, горючее, зарплата и все остальное... Все будет предъявляться виновнику возникновению пожаров", - пояснил Сергей Зиневич.

Ужесточение материальной ответственности стало вынужденной мерой. Во время особого противопожарного режима в регионе сумма штрафа увеличивается в два раза - 4 тыс. рублей. Сумма небольшая, судя по тому, что жители области игнорируют запрет на разведение огня.

"Надеемся, что это взбодрит тех же владельцев земельных участков. Такой практики не было в других регионах. Мы выходим с этой инициативой на другие регионы", - рассказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов.

К 8 мая 2019 года по новой системе взыскания федеральная противопожарная служба готовит иски в суд к пяти правонарушителям.

Ирина Ромашкина