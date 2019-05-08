9 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на Центральной площади начнется торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона и праздничное шествие жителей Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов у здания Тюменского технопарка начнет работу площадка "От дома до Победы".

В Тюмени в 12 часов на площади 400-летия Тюмени начнется праздничная программа, посвященная Дню Победы.

В Тюмени в 13 часов на мемориале "Вечный огонь" у музея Городская дума (ул. Ленина, 2) начнется торжественная церемония открытия городской велогонки-критериум памяти героя Советского Союза Марите Мельникайте.

В Тюмени в 13 часов в районе улиц Ленина, Орджоникидзе, Республики начнется легкоатлетическая эстафета.

В Тюмени в 13 часов на Цветном бульваре, в сквере Комсомольский, сквере Депутатов, на Тюменской набережной начнутся праздничные программы, посвященные Дню Победы.

В Тюмени в 13 часов во Дворце национальных культур "Строитель" концертная программа "Аккорды победы".

В Тюмени в 15 часов на набережной реки Туры в районе workout-площадки тюменцам предложат отжаться 27028 раз.

В Тюмени в 18 часов 55 минут на пересечении улиц Республики и Мельникайте начнется Всероссийская акция "Минута молчания".

В Тюмени в 22 часа в районе ул. Береговая, между мостом Влюбленных и мостом Челюскинцев начнется традиционный фейерверк "Салют Победы".

В Тюмени в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) будет работать программа, посвященная празднованию Дня Победы.

В с. Онохино Тюменского района в 10 часов митинг, посвященный Дню Победы.

Этот день в мире:

1502 - Христофор Колумб отправился в свое последнее четвертое путешествие в Америку.

1712 - Петр I основал один из самых известных в мире оружейных заводов – Тульский.

1873 – родился Говард Картер, английский археолог, открывший гробницу Тутанхамона.

1924 – родился Булат Окуджава, один из основателей российской бардовской песни, культовый поэт и певец. Песни его звучали во многих фильмах ("Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья", "Белорусский вокзал", "Соломенная шляпка", "Аты-баты, шли солдаты").

1944 – советские войска освободили от фашистов Севастополь.

1945 – завершена Пражская операция Красной Армии. Гитлеровский гарнизон в Праге разгромлен окончательно. В Прибалтике освобожден город Лиепая. Этот день считается днем завершения Великой Отечественной войны.

1945 – американцами захвачен один из фашистских главарей Герман Геринг.

1955 – в блок НАТО принята Федеративная Республика Германия.

1960 – в Ленинграде на Пискаревском кладбище открыт мемориал жертвам блокады.

1962 – родился кинорежиссер и сценарист Валерий Тодоровский. Первый свой фильм снял в 1990 г. ("Катафалк"). Наиболее известные его картины – "Любовь", "Страна глухих".

1988 – впервые в СССР создана партия оппозиционная КПСС – "Демократический союз".

1993 – в Иерусалиме обвенчались Алла Пугачева и Филипп Киркоров.

1994 – указом президента РФ учреждены орден Жукова и медаль Жукова.

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов над фашисткой Германией. Один из дней воинской славы России. Нерабочий день в России. 1418 дней продолжалась одна из самых кровопролитных войн. Вторая мировая унесла более 60 миллионов жизней, половина погибших – жители бывшего Советского Союза. Первый парад Победы на Красной площади состоялся 24 июня 1945 года. Специально к этому дню для 12 тыс. его участников всего за месяц сшили по индивидуальному заказу парадную форму и обувь. В Москву из Берлина доставили знамя Победы. Им стал четырежды простреленный в боях стяг 150-й стрелковой дивизии.