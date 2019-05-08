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Тюменцы собрались у Вечного огня, чтобы почтить память солдат Победы

Губернатор, 13:26 08 мая 2019

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с ветеранами войны и труда принял участие в торжественных церемониях возложения цветов к памятникам погибшим в Великой Отечественной войне. Мероприятия состоялись у Вечного огня на Исторической площади и на площади Памяти в Тюмени 8 мая.

Память солдат, павших в боях за Победу в Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания депутаты Тюменской областной думы и Тюменской городской думы, представители общественности, школьники, воспитанники военно-патриотических клубов и организаций, участники движения "Юнармия", жители Тюмени.

Отдавая воинские почести павшим героям Великой Отечественной войны, курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и воспитанники Тюменского президентского кадетского училища прошли перед мемориалами торжественным маршем.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» ﻿

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Вечный огонь , День Победы

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