Тюменцы собрались у Вечного огня, чтобы почтить память солдат Победы

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с ветеранами войны и труда принял участие в торжественных церемониях возложения цветов к памятникам погибшим в Великой Отечественной войне. Мероприятия состоялись у Вечного огня на Исторической площади и на площади Памяти в Тюмени 8 мая.

Память солдат, павших в боях за Победу в Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания депутаты Тюменской областной думы и Тюменской городской думы, представители общественности, школьники, воспитанники военно-патриотических клубов и организаций, участники движения "Юнармия", жители Тюмени.

Отдавая воинские почести павшим героям Великой Отечественной войны, курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и воспитанники Тюменского президентского кадетского училища прошли перед мемориалами торжественным маршем.

Евгений Бабенко