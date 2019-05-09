Рядовые "Бессмертного полка": Григорий Мансуров

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия

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Портрет своего деда пронес в колонне "Бессмертный полк" его внук, полный тезка, Григорий Мансуров. Как он рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", в его семье пять участников Великой Отечественной войны.

Григорий Петрович Мансуров воевал не на передовой, а был интендантом рядом с фронтом. Однако, он так же получил награды. В Риге он перед наступлением восстановил связь. То сражение завершилось нашей победой. После войны он остался в армии, служил до конца своей жизни на Западной Украине. Там и был похоронен.

"Сейчас мы уж туда не можем попасть в это место и посетить его могилу, по понятным причинам. Дед отдал свою жизнь нашей Родине большой, Советскому Союзу, России. О битвах он мало рассказывал. Скрывал от своих детей, внуков. Как-то обходили стороной эту тему, больше отшучивались. Мне всегда нравилось бывать у деда, поскольку он до пенсии был военнослужащим, у него была планшетка была. Рассказывал больше о мирной жизни поле войны", - поделился воспоминаниями внук героя.

Александр Лабыкин