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Рядовые "Бессмертного полка": Егор Иванов

Общество, 13:25 09 мая 2019

Далее в сюжете Рядовые "Бессмертного полка": Владимир Безруков

В колонне "Бессмертный полк" Антон Полуяхтов пронес портрет своего деда Егора Михайловича Иванова. Он воевал с первых дней войны. Прошел Курскую битву. Там был ранен в руку и госпитализирован. Прожил до 2000 года.

"Я в детстве гостил у него в Ялуторовске, - рассказывает Антон. Про войну он мало вспоминал, потому что очень тяжело рассказывать про те тяжелые годы. Он гордился той победой и я горжусь своим дедом за мирное небо, за все то, что он сделал для нашей Родины"

Александр Лабыкин

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# 9 мая , Бессмертный полк , День Победы

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