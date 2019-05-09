Рядовые "Бессмертного полка": Егор Иванов

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В колонне "Бессмертный полк" Антон Полуяхтов пронес портрет своего деда Егора Михайловича Иванова. Он воевал с первых дней войны. Прошел Курскую битву. Там был ранен в руку и госпитализирован. Прожил до 2000 года.

"Я в детстве гостил у него в Ялуторовске, - рассказывает Антон. Про войну он мало вспоминал, потому что очень тяжело рассказывать про те тяжелые годы. Он гордился той победой и я горжусь своим дедом за мирное небо, за все то, что он сделал для нашей Родины"

Александр Лабыкин