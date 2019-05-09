Рядовые "Бессмертного полка": Владимир Безруков

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Участник шествия "Бессмертный полк" Елена Порецкова первый раз несла портрет своего деда Владимира Степановича Безрукова.

Он был гвардейским старшиной и танкистом, он ремонтировал танки прямо на поле боя. Дошел до Праги и получил "Орден Красной Звезды", медаль "За отвагу" и "Орден Великой Отечественной войны".

"Наконец-то, сделала портрет деда. Давно хотела, потому что горжусь им. И не только им. Всеми, кто участвовал в войне", - поделилась впечатлениями Елена.

Александр Лабыкин