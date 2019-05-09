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Тюменские программисты создали проект умной парковки

Общество, 18:14 09 мая 2019

Фото: Мегафон

Команда тюменских программистов выступила на марафоне Hackathon Cyber Garden в Таганроге . В течение 48 часов знатоки IT пробовали свои силы в разработке сервисов и приложений, использующих открытые данные.

Студенты Тюменского индустриального университета, как пишет газета "Тюменская область сегодня", представили экспертам приложение SmartParking, призванное помочь водителям с поиском свободных парковочных мест.

"Для этого в каждое из парковочных мест следует вмонтировать специальные датчики – если место займут, то информация об этом оперативно отобразится. Также водитель может нажать кнопку и найти свободное место в радиусе километра, после чего сразу проложить до него маршрут. Кроме того, приложение предусматривает опцию бронирования парковочного места на платных и закрытых парковках. Если появятся спонсоры, то мы примемся за доработку, реализацию и продвижение проекта. Хотя сам он больше социально ориентированный и его основным инвестором может выступить город или область", – рассказал участник тюменской команды Андрей Каренгин.

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