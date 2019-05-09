Качество ремонта и строительства дорог в Тюменском районе оценят общественники

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Организацию общественного контроля за ходом дорожных работ в Тюменском районе обсудили на заседании Общественной палаты.

Комиссия общественников будет выезжать на объекты вместе со "Службой заказчика" и подрядчиками ремонта, беседовать с жителями, чтобы узнать их мнение о качестве выполненных работ. Опыт прошлого года показал, что такой контроль , особенно на промежуточном этапе, – действенная мера при возникновении спорных ситуаций.

В рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать 179 улиц Тюменского района. Дорожные работы будут проходить во всех 22 муниципальных образованиях, общая протяженность отремонтированных дорог составит более 94 км. Также будет построено 65 км тротуаров в 11 муниципальных образованиях.

Издание "Аргументы и факты в Западной Сибири" отмечает, что к 2024 году более 828 км дорог Тюменского района будут приведены в нормативное состояние, сегодня таких дорог в районе 677 км.