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Тюменские ветераны своевременно получают медицинскую помощь и лекарства

Общество, 20:27 09 мая 2019

tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

Особое внимание в Тюменской области уделяется соблюдению государственных гарантий лекарственного обеспечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Сегодня лекарства льготным категориям тюменцев отпускают 90 аптек и аптечных пунктов, в которых созданы резервы для бесперебойного снабжения пациентов. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны во всех аптечных организациях обслуживаются вне очереди.

Назначение бесплатных лекарственных препаратов ведется в соответствии с Перечнем лекарств, который включает более 300 международных наименований препаратов. Дополнительно ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны по решению врачебной комиссии медицинской организации обеспечиваются жизненно необходимыми лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета.

Чтобы сократить время обработки информации, в модуле "Электронный рецепт" работают более трех тысяч врачей и фельдшеров. В области ведется многоуровневый мониторинг льготного лекарственного обеспечения, включающий анализ поставок лекарственных препаратов, объемов отпуска лекарств, контроль рецептов, взятых на гарантированное обслуживание. Особое внимание уделяется обращениям граждан, подчеркивает департамент здравоохранения Тюменской области.

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