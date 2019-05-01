Тюменцев приглашают на воркшоп по созданию скетчей

| Фото: Контора пароходства | Фото: Контора пароходства

Воркшоп CreativeHands по созданию скетчей пройдет 19 мая. Тюменцы с помощью черных и белых гелиевых ручек создадут эскизы. Мастер-класс начнется в 12 часов 30 минут.

Экспертами выступят Олеся Худякова и Ирина Булдыгерова из мастерской маркетного скетчинга Art Soul Sketch.

"Скетч — способ быстро запечатлеть свои воспоминания, ощущения, атмосферу момента, либо в легкой манере передать идею и видение. Они уникальны своей простотой, яркостью и многообразием форм выражения", — рассказала Олеся.

Зарегистрироваться и купить билет может каждый желающий старше 12 лет.

Напомним, что первый CreativeHands прошел 31 марта и открыл линейку креативных проектов мультицентра "Контора пароходства" — event-площадки, которая станет точкой объединения представителей креативных профессий и новых подходов.

Как пишет "Мегатюмень", пространство откроется в июле 2019 года на месте конторы пароходства и склада купца Колмакова.