Почтовые отделения Тюменской области модернизируют

| Фото: Почты России | Фото: Почты России

Отремонтировать более 30 почтовых отделений планируется в Тюменской области в 2019 году. Работы будут выполнены за счет средств Почты России, рассказал директор Тюменского филиала Почты России Андрей Ершов.

"Почта России – социально ориентированное предприятие, которое работает и в самых труднодоступных территориях, обеспечивая население как услугами почтовой связи, так и товарами народного потребления. В связи с этим количество современных почтовых офисов должно увеличиваться и появляться не только в крупных городах", - отметил он.

В планах 2019 года в почтовых отделениях Тюмени (на ул. Калинина, 141; Магистральной, 20), Тобольска (Иртышский мкр, дом 8 ), Вагая, Увата, п. Яр будут проведены комплексные ремонты.

Еще 27 отделений связи изменятся в рамках проекта "Доступная среда": появятся разметка, кнопки для вызова сотрудников почты. Для инвалидов-колясочников отделения будут оборудованы пандусами и поручнями, входные группы отремонтированы в соответствии с требованиями доступности зданий. Для людей со слабым зрением использованы напольные тактильные элементы и размещены надписи, выполненные шрифтом Брайля.

Кроме того, в рамках программы модернизации УФО сортировочный центр на ул. Огарёва, 2 станет одним из современных сортировочных хабов Почты России. Сейчас ведутся проектные работы.

Отметим, что начиная с 2016 года уже отремонтировано более 60 отделений почтовой связи, в том числе в рамках программы "Доступная среда". Всего в составе УФПС Тюменской области 8 почтамтов, 425 отделений, из них 95 городских, 325 стационарных сельских и 4 передвижных. К 1 октября Почта России перестанет быть федеральным государственным унитарным предприятием, приобретя статус акционерного общества, пишет "Вслух.ру".