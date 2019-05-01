Тюменские колледжи и техникумы получили гранты на переоснащение

Архивное фото областного департамента образования и науки Архивное фото областного департамента образования и науки

Шесть колледжей и техникумов Тюменской области стали победителями конкурса Министерства просвещения и получили гранты из федерального бюджета, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Полученные средства позволят оснастить профессиональные образовательные организации современным учебным, лабораторным, производственным оборудованием, создать условия для качественной подготовки кадров по наиболее перспективным профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда.

Победителями стали: Колледж цифровых и педагогических технологий, Западно-Сибирский государственный колледж, Тюменский колледж водного транспорта, Тюменский медицинский колледж, Тобольский медицинский колледж и Тобольский многопрофильный техникум.

Грантовый конкурс проходил в рамках национального проекта "Образование" и федерального проекта "Молодые профессионалы", на него поступило 711 заявок из 65 субъектов РФ. Для победы необходимо было представить полноценный проект развития материально-технической базы учреждения, включающий в себя создание новых, отвечающих современным требованиям мастерских.

Общая сумма грантов, которую получат учреждения области, составит более 77 миллионов рублей. При этом каждую из программ обновления дополнительно поддержат и средствами из областного бюджета и внебюджетных источников. Общая сумма средств, направляемых на развитие образовательных организаций, составит более 150 миллионов рублей.