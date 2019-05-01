Фильм Константина Одегова представят на международном фестивале

| Фото: Департамент культуры администрации Тюмени | Фото: Департамент культуры администрации Тюмени

Международный фестиваль "Лучезарный ангел" откроется 12 мая. Режиссеры представят художественные, документальные и анимационные работы.

Картину "Рисунки дождем" тюменского режиссера Константина Одегова участники фестиваля увидят 12 мая.

Также здесь представят фильмы "Варрава" Евгения Емелина, "Бегство рогатых викингов" Ильи Белостоцкого (по повести Владислава Крапивина), "В небо… за мечтой" Игоря Перина, "Сокровища Ермака" Олега Денисова, а также "Прощаться не будем" Павла Дроздова.

Издание "Тюменская область сегодня" напоминает, что Константин Одегов уже был лауреатом фестиваля с художественным фильмом "Наследники" и документальными лентами "300 лет одиночества" и "Распутин-Новых без покрова".