Открыта онлайн-запись на вторую смену "Отрядов мэра"

Архивное фото tyumen-city.ru Архивное фото tyumen-city.ru

Онлайн-запись на вторую смену "Отрядом мэра" открыта в Тюмени с 10 мая. За десять рабочих дней ребята смогут заработать более 3 тысяч рублей.

Прием документов продлится с 14 по 27 мая. Необходимо предоставить паспорт подростка, СНИЛС, ИНН (при его наличии), номер расчетного счета в банке.

Во вторую смену (с 1 по 12 июля) трудоустроят 1 тыс. 300 ребят. Рабочий день подростков будет длиться с 9 до 12 часов.

Напомним, что за время летних каникул в "Отрядах мэра" смогут поработать 4 тыс. 200 ребят в возрасте от 14 до 17 лет.

Вакансии для трудоустройства несовершеннолетних также доступны на интерактивном портале Департамента труда и занятости населения Тюменской области, пишет "Вслух.ру".