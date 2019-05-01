Обработкой дач от клещей могут заниматься только специализированные компании, напоминают эксперты

| Фото: sanepidservis.ru | Фото: sanepidservis.ru

Тюменцам рассказали, как выбрать компанию для обработки садового участка от клещей.

В первую очередь, необходимо проверить наличие лицензий. Во-вторых, узнать какие препараты будут использоваться. У каждого из них есть свою плюсы и минусы, рассказал химик Виталий Сафонов.

"Помните, что обработку лучше делать, когда пока еще ничего не посажено на участке. После обработки по возможности 2-3 суток не выходить на него, не рыть землю, не высаживать растения, и уж тем более не пускать туда играть детей и домашних животных", - предостерег специалист.

При выборе компании необходимо уточнить, есть ли гарантии у выполненные работы.

"Узнать, есть ли у вас на участке клещи можно одним простым способом – возьмите кусок белой ткани (примерно метр на полтора) и пройдите с ним по участку, медленно передвигая ткань по земле. Если клещи есть – они точно окажутся на внутренней стороне полотна. Так можно проверять участок до и после обработки", - уточнил он.

Как выяснило издание "Аргументы и факты в Западной Сибири", стоимость на услугу по обработке от клещей: до 6-8 соток разные компании берут от 1 тыс.900 до 2 тыс. 600 руб. За участки до 10-11 соток уже попросят от 2 тыс. 400 до 3 тыс. руб. Прибавьте к стоимости транспортные услуги, при условии, что ваш участок находится не в черте города. В среднем стоимость 10-15 руб. за километр.