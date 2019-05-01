Экологический сбор поможет наладить переработку вторсырья, считают тюменские общественники

Фото: ИА «Тюменская линия» Фото: ИА «Тюменская линия»

Деньги от экологического сбора могут направляться на создание высокоэффективных предприятий по переработке твердых коммунальных отходов. С таким предложением обратились тюменские общественники в адрес министерства природных ресурсов РФ.

Речь идет о налоге, который платят организации, оказывающие в процессе деятельности негативное воздействие на окружающую среду.

"Поскольку сырьевая база отсортированных отходов только начинает формироваться, некоторые его виды, пригодные ко вторичному использованию, ранее никем не перерабатывались. Понятно, что новые производства - это большие инвестиции, поэтому мы и предложили направить деньги от экологического сбора в первую очередь на развитие вторичной переработки. В неё входит разработка новых технологий утилизации, переработка ТКО и рекультивации существующих полигонов", - отметила руководитель тюменского общественного совета партийного проекта "Чистая страна" Елена Острягина.

Сегодня есть производства, которые перерабатывают стекло, пластик, бумагу и картон, в том числе и расположенные на территории Тюменской области. Но сортированный мусор только этим перечнем не ограничивается. Например, одежда и обувь тоже могут представлять интерес для переработчиков.

"Такие производства должны у нас появиться в ближайшем будущем", - уверена Елена Острягина.

Соб. инф.