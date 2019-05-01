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Молодые тюменские росгвардейцы выбирают контрактную службу

Общество, 10:29 11 мая 2019

rosgvard.ru

Более 10 человек перешли на службу по контракту в расположенном в Тюмени центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Войск национальной гвардии РФ с начала 2019 года. Об этом сообщает "Тюменская область сегодня".

Радиотелеграфист радиоузла Сергей Вдовин приехал в Тюмень из Нижневартовска и полгода назад начинал службу по призыву рядовым срочной службы в кинологическом центре Росгвардии.

"Давно мечтал связать свою жизнь с армией и теперь моя мечта осуществилась. После школы хотел поступать в военное училище, но призвался на срочную службу, а во время службы контракт. Сразу согласился. Мне нравится сфера деятельности и условия военной службы", - рассказал Сергей Вдовин.

Соб. инф.

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