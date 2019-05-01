Конкурс "Память сердца", посвященный Великой Победе, завершился в Тюменском районе

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Десятый конкурс литературно-музыкальных композиций "Память сердца", посвященный Великой Победе, завершился в Тюменском районе. По традиции финал конкурса состоялся в Салаирском центре культуры.

Учащиеся семи школ Тюменского района – Наримановской, Богандинской № 1 и № 42, Переваловской, Чикчинской, Успенской и Новотарманской рассказали зрителям о том, какой видят войну. Ребята цитировали произведения Александра Твардовского, Роберта Рождественского, Расула Гамзатова и Алексея Фатьянова, сообщает "Мега".

Как и в 2018 году, победу в конкурсе одержала Чикчинская школы им. Якина с композицией "Маленькие герои большой войны: дети-труженики тыла". Второе место занял творческий коллектив Новотарманской школы с композицией "За тебя, Родина-мать!". Замкнул тройку лидеров коллектив Успенской школы с композицией "Поклонимся великим тем годам". Выступления ребят оценивали жители села Салаирка: ветераны трудового фронта и вдовы участников войны.

Соб. инф.