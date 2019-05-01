Тюменский свинокомплекс развивает производство мяса

фото mcx.ru фото mcx.ru

Тюменский свинокомплекс, открывшийся в Нижнетавдинском районе в октябре 2017 года принял участие в местной ярмарке.

За первый квартал 2019 года свинокомплекс реализовал более 630 тонн мяса. В декабре поголовье свиней достигнет 26 тыс. голов, а к 2020 году предприятие выйдет на максимальную мощность.

"Прирост молодняка в сутки – 950 граммов. До 120 кг поросенок вырастает за 170 дней. Это высокие показатели, которые зависят и от породы, и от корма. Селекционной работе и работе с кормами уделяем первостепенное значение. Используем 10 полнорационных рецептов. Для каждой половозрастной группы – свое меню", - рассказал руководитель предприятия Анатолий Баталов. Добавим, что на свинокомплексе трудятся 249 человек.

При вводе предприятия в эксплуатацию было закуплено 1 тыс. 450 голов свиней датских пород йоркшир, ландрас и дюрок, которые отличаются высокой многоплодностью и хорошим ростом. К концу 2019 года число свиноматок планируют увеличить до 1 тыс. 850 голов, сообщает "Тюменская область сегодня".

Соб. инф.