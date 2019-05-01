Тюменцы могут найти на улицах шедевры мировой живописи, чтобы выиграть футболку

pp.userapi.com pp.userapi.com

Шедевры мировой живописи изображены на необычных афишах, которые появились в центре Тюмени. Снимки с изображением афиш горожане начали выкладывать в сеть. Таким образом, они принимают участие в конкурсе от форума уральской молодежи "Утро-2019", который пройдет в областной столице с 20 по 30 июня.

Шедевры мировой живописи стали новым фирменным стилем события, они дополняют фрагменты фотографий, слоганы и образы промышленного Урала, сообщает "КП". Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо найти в городе картины, сфотографировать, а затем прикрепить снимок в посте во Вконтакте, а также подписаться на молодежный форум "Утро".

Победителей определят при помощи генератора случайных чисел 17 мая, они смогут выиграть три футболки "Креативный конвейер", "Креативный капитал", "Алло, это Тюмень?".

Соб. инф.