Тюменская "Ярмарка инвестиций" начала прием заявок от предпринимателей

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Тюменская "Ярмарка инвестиций" начала прием заявок от предпринимателей. Об этом сообщили в тюменском региональном отделении общественной организации "Опора России".

"Ярмарка инвестиций" пройдет в рамках Первого тюменского промышленного форума 28 мая. Это возможность для предпринимателей получить инвестиции и реализовать свой проект.

Тюменский промышленный форум - инвестиционная площадка, объединяющая бизнес, инвесторов и власть. За время существования "Ярмарки инвестиций" было рассмотрено более 1500 заявок, привлечено свыше 200 млн рублей и реализованы такие проекты как Brooklyn Bowl, "Тесла Кувар", "Лаваш и Мясо", завод по производству сапропеля, сообщает "Вслух".

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте www.investfair.ru, заполнить анкету и подготовить бизнес-план. Затем участников ждет онлайн-обучение в области финансов, ораторского искусства и юридических аспектов в инвестировании. Количество мест ограничено, по итогам предварительного отбора на защиту попадут только лучшие проекты.