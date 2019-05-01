Тюменские врачи спасли детей, проглотивших магниты

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Двух детей, проглотивших магнитные шарики, спасли врачи тюменской ОКБ №2. Ребятишки были госпитализированы с разницей в неделю. Врачам пришлось выполнить открытые операции, чтобы восстановить проходимость кишечника и предотвратить развитие перитонита.

В обоих случаях родителей насторожили вялость детей, жалобы на боль в животе, рвота, отказ от пищи. И полуторогодовалый мальчик и двухлетняя девочка играли с популярным магнитным конструктором. При рентген-диагностике специалисты обнаружили множество инородных предметов и спутанные петли кишечника. Врачи ОКБ №2 по опыту знают – такую картину дают проглоченные магнитные металлические шарики. Несколько таких шариков внутри желудочно-кишечного тракта притягиваются друг к другу, захватывают петли кишечника, вызывая сдавление, омертвение и разрыв стенок кишки, что грозит перитонитом. Единственный способ остановить процесс - открытая операция. Врачи извлекли по четыре магнитных металлических шарика, сообщает пресс-служба ОКБ №2.

Специалистам пришлось восстанавливать целостность органов, в которых образовались сквозные отверстия. Этим детям повезло: врачи вовремя вмешались, сейчас малыши выписаны под наблюдение специалистов поликлиник, им предстоит длительная реабилитация. Дети с подозрением на инородные тела в дыхательных путях и желудочно-кишечном тракте поступают в приемное отделение детского стационара ОКБ №2 ежедневно. Врачи напоминают родителям о необходимости создать безопасную среду для своего ребенка.