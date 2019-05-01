Отдых в Турции популярен у тюменцев, несмотря на рост цен

Фото: пресс-служба Ханты-Мансийской таможни Фото: пресс-служба Ханты-Мансийской таможни

Отдых в Турции по системе "все включено" продолжает пользоваться популярностью у тюменцев в наступающем летнем сезоне, однако цены на такие путевки по сравнению с прошлым годом выросли на 25-30%. Об этом рассказала директор турагентства Евгения Мурзина.

"Пользуются популярностью Кипр, Болгария, Испания, Греция, Черногория, есть брони и в Доминикану в свадебные путешествия. Если сравнивать цены с прошлым годом, все немного подорожало, но не в такой степени как Турция", - поясняет Евгения Мурзина. По ее мнению, на рост цен в Турции оказали несколько факторов: курс валюты, отсутствие альтернатив - безвизовых направлений на "все включено" с недолгим перелетом и хорошим сервисом, сообщает "АиФ в Западной Сибири".