Тюменская область наращивает производство рыбы

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На 44,6% за год увеличили производство товарной рыбы в Тюменской области. Об этом сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

Если в 2017 году было выращено 2 тыс. 111 тонн рыбы, то в 2018 году - уже 3 тыс. 54 тонны. По видам хозяйств 89% составили озерные виды рыб, остальные - прудовые и индустриальные. 30% выращенной в регионе рыбы - сиговые виды, 40% - карп, 30% - щука, судак, сом и др. Объем зарыбления рыбоводных участков с 2016 года увеличился в 1,5 раза, сообщает "Вслух".

Увеличению способствует и поддержка правительства Тюменской области в части предоставления субсидий на приобретение рыбопосадочного материала.

Пригодный для выращивания рыбохозяйственный фонд Тюменской области составляет около 200 тыс. га. В рыбохозяйственный оборот введено 184 рыбоводных участка общей площадью 62 тыс. га. Товарным рыбоводством в Тюменской области занимаются 78 рыбоводных хозяйств, основной объем выращивания рыбы приходится на Сладковский и Казанский районы.