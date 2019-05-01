Тюменские предприятия могут принять участие в выставке в Китае

user.vse42.ru user.vse42.ru

Центр поддержки экспорта Тюменской области формирует делегацию региона для участия в выставке VI Российско-Китайское ЭКСПО, которая состоится с 15 по 19 июня 2019 года в Харбине. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Деловая миссия поможет дальнейшему налаживанию поставок российской продукции в КНР, достижению договоренностей о сотрудничестве, реализации российско-китайских проектов и открытию совместных производств. В этом году во время ЭКСПО будут проведены 33 российско-китайских мероприятия, такие как симпозиум на тему "Пройденные 70 лет" с участием китайских и российских экономических партнеров, форум по международному сотрудничеству таможенных органов. 15 июня пройдет пятый российско-китайский деловой форум малого и среднего бизнеса.

Предприятия Тюменской области регулярно принимают участие в российско-китайских деловых встречах. Регион насчитывает более чем 15-летнюю историю развития отношений с Китайской Народной Республикой и отдельными ее провинциями. На протяжении последних лет активизировался поиск путей, точек соприкосновений в экономике, социальной и других сферах.

По данным Уральского таможенного управления внешнеторговый оборот Тюменской области с Китаем за 2018 год составил 186,7 млн долларов США, из них экспорт – 49,5 млн долларов США, импорт – 137,2 млн долларов США. В целом товарооборот между Тюменской областью и КНР по сравнению с 2017 годом увеличился почти в 2,5 раза.