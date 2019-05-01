Тюменские медсестры отмечают профессиональный праздник

Фото: takzdorovo-to.ru Фото: takzdorovo-to.ru

Международный день медицинской сестры 12 мая в Тюменской области празднуют почти 13 тыс. представителей 29 специальностей среднего медицинского и фармацевтического персонала: медсестры, фельдшеры, акушерки, инструктора, лаборанты, фармацевты, техники, регистраторы, статистики.

Традиционно уже 15 лет ассоциация медицинских сестер Тюменской области проводит торжественную встречу, посвященную этому дню. Организация существует уже 17 лет и объединяет более 8 тыс. медиков Тюмени и области.

"Мы с большой гордостью отмечаем, что в Тюменской области среднему персоналу доверяют решение сложных клинических и организационных задач", - сказала руководитель организации Раиса Куликова.

В 2018-2019 годах медсестры активно участвуют в социальных акциях - всеобучах "Гипертония, СТОП!" и "НЕТ раку груди!", которые завоевали президентские гранты. По итогам Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием – 2018" главная медицинская сестра Тюменского областного противотуберкулёзного диспансера, председатель специализированной секции тюменской ассоциации "Сестринское дело во фтизиатрии" Елена Тарасова заняла второе место в номинации "За верность профессии".

"Очень много профилактических акций в регионе задумано и реализуется при помощи медицинских сестер, которые занимаются этим в свое свободное время. И, конечно, тюменские врачи высоко ценят настоящий профессионализм медсестер и их стремление к новым знаниям", - подчеркнула директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.