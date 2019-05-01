Тюменцам помогают найти родственников, пропавших без вести на Великой Отечественной войне

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Около 200 человек, чьи родственники пропали без вести на Великой Отечественной войне, ежегодно обращаются в Тюменский областной поисковый центр. Пик желающих узнать хоть что-то о своих родных-фронтовиках, приходится на начало мая.

"Поиск начинается с составления карты запроса о судьбе военнослужащего. Самая важная информация, от которой можно начать поиск, это, конечно же, фамилия, имя и отчество фронтовика, его год рождения, место рождения и место жительства перед призывом. Для нас это отправная точка для того чтобы делать запрос в военкомат и узнать, куда направлялся боец. И начинаем распутывать клубочек. В каждом случае все индивидуально", - рассказывает методист Тюменского областного поискового центра Светлана Власова.

Для успешного поиска важна любая информация о пропавшем без вести родственнике: род войск, были или нет ранения, сообщает "Вслух". Важно и то, есть ли какие-то награды. Очень хорошо, если сохранились письма с фронта. По штемпелю последнего письма через справочник почтовых индексов можно узнать номер войсковой части.

"Не стоит отчаиваться, если люди уже обращались в Центральный архив в 70-е или 80-е годы и не получили никакой информации. С тех пор многие документы рассекретили, оцифровали и они появились в открытом доступе. Многое можно почерпнуть в региональных Книгах памяти", - отметила Светлана Власова.

По ее словам, самые сложные для них - заявки о пропавших без вести в 1941 и 1942 годах, когда еще не было четкого системного учета. Были случаи, когда призывники уходили из военкоматов и пропадали целыми эшелонами, не доехав до фронта.

Тем не менее, шансы найти место захоронения, узнать боевой путь пропавшего без вести родственника, получить информацию о его наградах есть. В качестве варианта можно попробовать указать в поиске другое отчество либо изменить одну или несколько букв в имени или фамилии, если они достаточно сложные и при их написании можно было бы ошибиться либо прочитать неправильно. Тюменский поисковый центр расположен по адресу: Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6а, каб. 201, тел.: 20-45-52.