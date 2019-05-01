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Юбилейная спартакиада инвалидов пройдет в Тюменской области

Спорт, 14:19 12 мая 2019

Фото: www.oprf.ru

Юбилейная XXV спартакиада инвалидов состоится в Тюменской области. Она пройдет с 14 по 17 мая в Тобольске.

Более 200 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из районов и городов Тюменской области будут соревноваться в таких дисциплинах как легкая атлетика, настольный теннис, армрестлинг, пауэрлифтинг, шахматы, дартс и бочче, сообщает "Тюменская область сегодня".

Организаторы спартакиады предусмотрели специальные номинации для отличившихся спортсменов. Это, к примеру, номинации "Спортивная надежда" и "Лучший спортсмен".

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