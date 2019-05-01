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Предприятия региона готовятся к первому Тюменскому промышленному форуму

Экономика, 14:27 12 мая 2019

minpromtorg.gov.ru

Первый Тюменский промышленный форум состоится в областной столице 27 мая 2019 года.

Главной темой форума станет определение роли производственных компаний в социальном и экономическом развитии региона и страны в целом. Особая роль будет отведена обсуждению тем кооперации и кластеризации, наставничества, повышения производительности труда.

В мероприятии, которое пройдет на базе Тюменского технопарка, ожидается участие более 400 представителей бизнес-сообщества, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

По задумке организаторов, форум должен способствовать дальнейшей активизации промышленного потенциала. На одной площадке встретятся потенциальные и действующие малые, средние и крупные производственные компании, чтобы найти новых бизнес-партнеров, помочь формированию кооперационных связей, вовлечению большего количества предприятий в производственную деятельность, в том числе путем создания новых производств.

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