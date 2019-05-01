Тюменцам советуют, как уберечь велосипед от кражи

Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Чтобы уберечь велосипед от кражи, следует не оставлять его в темное время суток на улице и внимательно следить за ним в особо людных местах. Такие советы дают тюменцам эксперты.

Не бросайте транспорт непристегнутым даже в хорошо знакомом подъезде, ведь там всегда могут оказаться случайные люди. Не забывайте каждый раз забирать с собой аксессуары: насосы, велокомпьютеры, сумки на рамы. Когда пристегиваете байк, обязательно делайте это за раму, а не за колесо или сиденье, которые легко открутить. Кстати, проверьте надежность конструкции, к которой крепите велосипед, нельзя ли ее приподнять, погнуть, сломать и снять трос или цепь.

Самыми незатратными противоугонными средствами являются обычные цепи и U-образные замки. Практически все велосипедные тросы, которые продаются в магазине для пристегивания байка, можно перекусить обычными кусачками. А вот с цепью и замком - не получится, сообщает "АиФ в Западной Сибири".