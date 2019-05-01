Служебное жилье для бюджетников готовят в Юргинском районе

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Капитальный ремонт двухэтажного здания амбулатории начался в сельском поселении Северо-Плетнево Юргинского района.

Второй этаж здания отведен под жилье. Здесь будут располагаться семь квартир: четыре двухкомнатные, одна трехкомнатная и две однокомнатные. Первый этаж будет отдан под амбулаторию. На капитальный ремонт здания планируется потратить около 20 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета. Свою финансовую лепту внес и муниципалитет, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Предварительную работу мы провели раньше. Поменяли крышу, установили окна. Поэтому затраты получились меньше, чем мы запланировали ранее", - отметил глава Юргинского района Виктор Васильев. Все работы будут закончены к сентябрю 2019 года. Новое жилье предназначено для сотрудников бюджетной сферы, в первую очередь для учителей.

Что касается самой амбулатории, в ней прием будут вести терапевт и стоматолог.