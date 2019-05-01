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Тюменский ранозаживляющий препарат поставляется в Беларусь

Экономика, 20:07 12 мая 2019

Фото: cellgel.ru

Начались поставки разработанного и выпускаемого в Тюмени ранозаживляющего средства Цельгель в Республику Беларусь.

"Это наш следущий шаг после получения декларации соответствия Евразийского экономического Союза, а также сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии", - рассказал кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора медицинской корпорации GG Сергей Гольцов.

Cellgel применяется при заживлении ран, порезов в быту, а также после лазерных шлифовок и других процедур в клиниках эстетической медицины.

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