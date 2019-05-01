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Тюменцев приглашают в книжный клуб

Общество, 21:08 12 мая 2019

Фото: Министерство культуры РФ

На встречу книжного клуба приглашают тюменцев 25 мая. Организаторы предлагают обсудить книгу Феликса Сандалова "Формейшен".

Встреча пройдет по адресу ул. 8 Марта, 2, к 1, сообщает "Мой портал".

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