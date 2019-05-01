Семейная беседа ожидает читателей детской библиотеки

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Беседа "В теплом кругу семьи" начнется в Детской библиотеке №5 (ул. К. Маркса, 108) 14 мая в 10 часов, сообщает городской департамент культуры.

Пользователи старшего дошкольного возраста узнают, что семья – это самое дорогое, что есть у человека, она является опорой для человека на протяжении всей его жизни. Дети расскажут о своих дорогих и близких людях, о традициях своей семьи, о том, как проводят досуг, скажут хорошие слова в адрес своих родителей, о том, как заботятся друг о друге.

В 11 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) – игровая развлекательная программа "Для самых маленьких". В программе: хореографическое занятие, игровая деятельность на развитие социализации, рисование. Стоимость: 250 рублей.

В 11 часов 30 минут в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется историческая квест-игра "Пройдем дорогами войны!". На квест-игре школьникам, проявив смекалку, находчивость и знание истории, предстоит выполнить различные задания, которые будут ждать их на станциях: "Марш-бросок", "Города-герои", "Парад полководцев", "Героические страницы войны".

В 12 часов в школе №15 (ул. Коммунаров, 25) – музыкально-литературная гостиная "Домашнее задание". Итоговое мероприятие воспитанников Детской школы искусств "Гармония" с показом лучших номеров за весь учебный год.

В 12 часов 40 минут в школе № 9 (ул. Павлова, 8) – мастер-класс "Кукла из бабушкиного сундука".

В 13 часов в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а) – программа "Дети мира детям войны". В программе: литературные и музыкальные произведения, как современных авторов, так и авторов военных лет.

В 17 часов в Библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) – концерт учащихся Детской школы искусств им. В. В. Знаменского "Семейные традиции". Концерт посвящен Международному Дню семьи.