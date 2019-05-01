14 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в сквере Александра Моисеенко (ул. Одесская, 50–52) начнется рейд по контролю качества объектов, благоустроенных в рамках федерального партийного проекта "Городская среда" в 2018 году в Тюмени.

В Тюмени в 12 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "О событийных мероприятиях для предпринимательского сообщества, запланированных к проведению в мае 2019 года".

В Тюмени в 12 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется городской семейный праздник, посвященный международному Дню семьи, старт всероссийской акции "Добровольцы - детям".

В Тюмени в 13 часов на Цветном бульваре начнется акция #Берегитедетей.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета облдумы по социальной политике.

Этот день в истории:

1833 - Николай I издал указ, запрещавший продажу крепостных крестьян с публичных торгов и без земли.

1835 - вышла в свет "Сказка о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина.

1853 - в США запатентовано сгущенное молоко.

1900 - в Париже открылись II Олимпийские игры. Впервые в них разрешено участвовать женщинам.

1924 - английская палата лордов приступила к обсуждению предложения ввести в стране экзамены на получение водительских прав.

1948 - провозглашено о создании государства Израиль.

2000 - российская певица Алсу заняла второе место на конкурсе "Евровидение".

2003 - после продолжительной болезни скончался Геннадий Никонов, выдающийся конструктор стрелкового оружия, обладатель 44 авторских свидетельств, создатель одного из лучших в мире автоматов.