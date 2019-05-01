Ограничено движение через Богданович на трассе Екатеринбург – Тюмень

| Фото: rosavtodor.ru | Фото: rosavtodor.ru

Реверсивное движение по одной полосе ввели из-за ремонта дороги на участке в Богдановиче трассы Екатеринбург – Тюмень. Работы проводят возле железнодорожного переезда на ул. Кунавина с 13 по 20 мая, сообщает "Уралуправтодор".

Объезд возможен через Сухой лог и Калиновское с выездами на федеральную трассу на 92 и 128 км. Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.

Напомним, что в 2019 году началось проектирование обхода Богдановича, строительство которого позволит водителям быстро и без пробок объезжать город. Сейчас перегруженная грузовым транзитом трасса заходит в населенный пункт, где водители вынуждены стоять в заторах на железнодорожных переездах. К строительству объездной дороги планируется приступить в 2022 году.