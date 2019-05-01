  • 13 мая 201913.05.2019понедельник
  • USD65,2287
    EUR73,0888
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северо-восточный

Ограничено движение через Богданович на трассе Екатеринбург – Тюмень

Общество, 16:21 13 мая 2019

rosavtodor.ru | Фото: rosavtodor.ru

Реверсивное движение по одной полосе ввели из-за ремонта дороги на участке в Богдановиче трассы Екатеринбург – Тюмень. Работы проводят возле железнодорожного переезда на ул. Кунавина с 13 по 20 мая, сообщает "Уралуправтодор".

Объезд возможен через Сухой лог и Калиновское с выездами на федеральную трассу на 92 и 128 км. Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.

Напомним, что в 2019 году началось проектирование обхода Богдановича, строительство которого позволит водителям быстро и без пробок объезжать город. Сейчас перегруженная грузовым транзитом трасса заходит в населенный пункт, где водители вынуждены стоять в заторах на железнодорожных переездах. К строительству объездной дороги планируется приступить в 2022 году.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Богданович , Екатеринбург - Тюмень , ремонт дороги , трасса

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 13.05.2019Тюменцы смогут узнать анонимно свой ВИЧ-статус на Цветном бульваре
17:38 13.05.2019В тюменской филармонии назвали победителей III областного конкурса "Солист оркестра"
17:27 13.05.2019Победители конкурса "Умник" получат по полмиллиона рублей
17:16 13.05.2019Герои России и ветераны предстали в необычных образах на фотовыставке в Тюмени