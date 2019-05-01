Омаров: региону нужны предприниматели, занятые производстовом

| Фото: Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Более 200 предпринимателей и представителей правительства Тюменской области примут участие в стратегической сессии "Развитие промышленного потенциала Тюменской области" в рамках первого тюменского промышленного форума, который пройдет в технопарке 27 мая. Об этом рассказал вице-президент регионального отделения "Опоры России", депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров на пресс-конференции в пресс-центре информагентства "Тюменская линия" 14 мая.

"Мы провели анализ рынка и убедились в том, что нам крайне не хватает предприятий, которые задействованы в промышленной сфере. Начинающие предприниматели, как правило, открывают свой бизнес в сфере торговли и услуг, а нам нужны промышленные предприятия. Это поможет существенно поднять экономический потенциал Тюменской области на более высокий уровень", — считает Эдуард Омаров.

По его словам, в регионе много разработок студентов и ученых, которые не получают коммерческого продолжения, потому что большинству кажется, что открыть предприятие производственной сферы сложно, даже невозможно. "На самом деле самым сложным является бизнес в сфере услуг, чуть менее сложна торговля. Намного проще открывать бизнес в производственной сфере. Кроме того, для тех, кто хочет заниматься производственной сферой, у нас существует более 500 мер государственной поддержки. Подавляющее большинство предпринимателей не могут назвать и пяти. Задача первого тюменского промышленного форума найти точки промышленного потенциала Тюменской области", — поделился он.

В первом промышленном форуме в Тюмени встретятся предприниматели, эксперты, спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга, регионов УФО. На форуме гостей ждут дискуссия, отраслевые площадки и для молодых предпринимателей, и тех, кто ведет бизнес давно. Кроме того, участники сформируют предложения по дальнейшему совершенствованию форм государственной поддержки.

"Надеюсь, наш первый опыт будет хорошим. Мы найдем новые ниши, совместно с правительством окажем все меры содействия предпринимателям, и через пять-десять лет у нас будут новые предприятия", — заключил вице-президент регионального отделения "Опоры России".

Участие в форуме бесплатное. Необходима регистрация.

Инна Пахомова